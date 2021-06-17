«Россети Сибирь» переводят обслуживание клиентов в Кузбассе в онлайн-режим

В связи с ужесточением режима пандемии в регионах Сибири и Дальнего Востока сибирские энергетики вновь приняли решение о переводе Центров обслуживания клиентов (ЦОК) в дистанционный режим работы.

Возросший индекс распространения инфекции привел к необходимости перевести Центры обслуживания клиентов «Россети Сибирь» во всех регионах кроме Омской области в онлайн-режим.

В Кузбассе Центры обслуживания клиентов тоже ведут работу только через интерактивные сервисы и единый контактный центр.

Онлайн-формат обслуживания не сказывается на решении вопросов потребителей, сотрудники контакт-центров оперативно реагируют на запросы, поступающие через

- интернет-приемную: https://www.rosseti-sib.ru (можно направить вопрос или обращение);

- почтовые отправления: с адресами можно ознакомиться на сайте Общества http://www.rosseti-sib.ru/ в разделе «Контакты»

- сервис «Онлайн консультация» на сайте компании «Россети» http://www.rosseti.ru/

- портал «Светлая страна»: https://светлаястрана.рф (качество электроснабжения);

- портал ТП.РФ: https://портал-тп.рф (заявки на технологическое присоединение).

Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, также можно по телефону «горячей линии»: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). Здесь вы сможете получить «живую» консультацию оператора или воспользоваться сервисом «голосовая почта». При необходимости обмена оригиналами документов просим направлять их по почте.

Кроме того, вы всегда можете написать нам в соцсетях: на официальных страничках «Россети Сибирь» в Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук.

ЦОКи всех филиалов «Россети Сибирь» год назад, с начала карантинных мер, уже работали дистанционно. С 18 марта 2020 по 25 марта 2021 года 199 офисов (18 центров обслуживания и 181 пункт по работе с потребителями) временно прекращали очное обслуживание во всех регионах присутствия энергокомпании (Забайкальский край, Алтайский и Красноярский, Омская и Кемеровская области, Республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия). Такие меры в наиболее острый период пандемии позволили ограничить личные контакты и обеспечить дополнительную безопасность здоровья жителей регионов и сотрудников компании, а также выполнить рекомендации Роспотребнадзора.