Россети Сибирь повышают надежность электроснабжения сельских жителей Кузбасса

Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» в рамках программы развития устанавливают реклоузеры на линиях электропередачи в 11 муниципалитетах Кузбасса. Инновационное оборудование повысит надежность и качество электроснабжения почти трех десятков населенных пунктов с населением более 23 тысяч человек.

На монтаж нового оборудования и сопутствующую реконструкцию участков линий электропередачи компания направит более 65 млн рублей.

Энергетики уже смонтировали 11 реклоузеров в Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Крапивинском, Новокузнецком и Прокопьевском округах. Это помогло сделать электрическую сеть, где были установлены эти «умные» устройства, наблюдаемой и «видимой» для энергетиков. Теперь, в случае какой-то нештатной ситуации специалистам не нужно обходить или проезжать весь фидер в поиске неисправности.

– Ландшафт у нас такой, что некоторые линии мы можем пройти только пешком. Дорог нет. Естественно, на это уходит время. А жители без света. На одной из таких линий в районе деревни Перехляй Крапивинского округа установили реклоузер. С его помощью дистанционно можно отсечь поврежденный участок. Остальные потребители останутся при свете, а мы сократим ресурсы и время на поиск повреждения и ремонт, – комментирует начальник Панфиловского РЭС Андрей Дерягин.

До начала отопительного сезона энергетикам предстоит установить еще 13 устройств на опорах ЛЭП в Кемеровском, Ижморском, Мариинском, Тяжинском, Чебулинском м Юргинском округах. Это повысит надежность электроснабжения еще 11 тысяч жителей и социально значимых объектов в 12 селах и деревнях региона.

Как правило, компактные устройства устанавливаются на протяженных или труднопроходимых линиях и линиях с ответвлениями. В случае нарушения в сети они отключают только повреждённую часть, основная остается под напряжением. За счет этого значительно увеличивается скорость реагирования, а длительность отключений сокращается.

Еще одна задача для реклоузера – это резервирования сети. Он может «закольцевать» две линии электропередачи, подключенные к разным подстанциям. Если происходит отключение на одной из подстанций, аппарат автоматически включается и переводит питание с одного источника на другой. Тем самым достигается повышение надежности электроснабжения потребителей.

Фото: Россети