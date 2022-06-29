Россети Сибирь повысили надежность электроснабжения потребителей Беловском округе

Специалисты филиала «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» завершили работы по техническому перевооружению подстанции «Колмогоровская» напряжением 110 киловольт (кВ) в Беловском муниципальном округе.

Подстанция «Колмогоровская» является важным центром питания в центральной части региона. Замена высоковольтного оборудования позволила повысить надежность энергоснабжения нескольких шахт и угольных разрезов, а также около семи тысяч сельских жителей в пяти населенных пунктах округа.

- Несмотря на все сложности с оборудованием, с нарушением цепочек поставок, мы продолжаем работу над повышением надежности электросетевого комплекса Кузбасса. Акцент делаем на энергообъекты, которые обеспечивают системную надежность, в том числе обеспечивают электроэнергией угледобывающие предприятия, - отметил директор филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.

Для повышения надежности подстанции «Колмогоровская» энергетики заменили два отделителя сети, которые исчерпали свой ресурс, на современные элегазовые выключатели 110 кВ. Это современные коммутационные аппараты могут дистанционно включать или отключать электрооборудование в энергосистеме в нормальных или аварийных режимах. Также в рамках реконструкции заменили разъединители, трансформаторы тока и напряжения. Все новое оборудование – только отечественного производства. Например, элегазовые выключатели изготовил ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки).

Значимость модернизации «Колмогоровской» в том, что это позволило существенно повысить надежность работы еще четырех подстанций 110 кВ, снабжающих электричеством шахты и разрезы, социально значимые объекты жизнеобеспечения, а также бытовых потребителей в Беловском округе.

На замену высоковольтного оборудования на подстанции филиал «Кузбассэнерго – РЭС» направил около 45 млн рублей.