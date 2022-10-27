Россети Сибирь принимает на обслуживание сети садовых товариществ

С начала года филиал «Кузбассэнерго – РЭС» принял по договорам дарения с СНТ более 30 км линий электропередачи и 7 трансформаторных подстанций общей мощностью 2 МВА. СНТ расположены в Кемеровском, Новокузнецком и Крапивинском муниципальных округах.

Главный плюс от такой сделки – владельцам загородной недвижимости больше не нужно ломать голову над вопросом содержания и управления электросетевым хозяйством. Обслуживание сетей будет производиться за счет энергокомпании в соответствии с обязательными требованиями, правилами оперативно-технологического управления и безопасности.

«Электросетями должны управлять профессионалы, – уверен председатель СНТ «Строитель» Сергей Хаблюк. – Обслуживать линии грамотно и безопасно мы не можем, да и средств на эти расходы у товарищества нет. Поэтому приняли решение перейти на баланс Россетей. Знаю, что это надежная компания, которая сможет обеспечить надежное электроснабжение нашего СНТ».

Еще одно преимущество для тех, кто проживает на дачном участке круглый год. Садовым товариществам, передавшим свои сети в управление энергетикам, предоставляется возможность круглогодичного подключения к электричеству. Услуга оказывается по заявочной системе.

До конца 2022 года компания планирует заключить еще 10 договоров дарения с СНТ и принять на баланс более 60 км линий электропередачи в Кемеровском и Новокузнецком округах.

Кроме того, филиал «Кузбассэнерго – РЭС» ведет активную работу по признанию в судебном порядке прав на бесхозяйные объекты. Компания не имеет права обслуживать имущество, которое принадлежит третьим лицам.

«Что касается бесхозяйных объектов, компания может лишь устранять аварийные ситуации, однако обслуживать указанные сети в полном объеме мы не можем, – объяснила Маргарита Лагутина, начальник управления правового обеспечения «Кузбассэнерго – РЭС». – Данный фактор негативно влияет на надежность энергоснабжения потребителей, запитанных от бесхозяйных сетей. В связи с этим компанией проводится работа по признанию права собственности на такие сети».

«Кузбассэнерго – РЭС» уже получены положительные решения суда на 3 трансформаторные подстанции и 3,5 км линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. Направлено 11 исковых заявлений в суд для признания прав на бесхозяйные объекты в Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком, Юргинском муниципальных округах. Данная работа будет продолжатся.