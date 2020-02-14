Россети Сибирь в Кузбассе продолжит развивать электрозарядную инфраструктуру для электромобилей

На начало 2020 года в сети компании «Россети Сибирь» зарегистрировано 322 автомобиля с полностью электрическим двигателем. Столько автомобилей обслуживают электрозарядные станции компании. Для сравнения: на начало 2019 года их было вдвое меньше – всего 150 электрокаров. Особенно быстро растет число электромобилей в Кузбассе, Омской области и Бурятии. Так, в Кузбассе количество экологичных автомобилей увеличилось за год с 17 до 64 штук.

Наиболее популярной моделью является «японец» Nissan Leaf: эта марка составляет 82% от общего числа электромобилей на территории присутствия Россети Сибирь. Менее распространены Mitsubishi I-MiEV и Renault Kangoo.

По прогнозам специалистов Россети Сибирь, число владельцев электромобилей, пользующихся зарядными станциями энергокомпании, будет экспоненциально расти. Этому способствуют и меры, которые предпринимают региональные власти. Например, депутаты Законодательного собрания Кемеровской области уже приняли закон об освобождении владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога на пять лет

До 2025 года планируется увеличить число «зарядок» в Сибири на 110 штук: от 10 штук на регион.

«Это масштабный с точки зрения технологии и экологичности проект. И меня очень радует, что именно компания «Россети» изначально стала трендсеттером развития зарядной инфраструктуры в России. Пока создание электрозарядной инфраструктуры является для нас пилотным имиджевым проектом, поэтому зарядка электромобилей на всех объектах Россети Сибирь абсолютно бесплатна. Мы только приступаем к реализации новой бизнес-модели, хотя всем очевидно, что коммерциализация процесса зарядки электротранспорта в стране уже началась. И тут мы готовы сотрудничать с другими компаниями, готовы сделать совместно следующий шаг в будущее, свободное от выбросов СО2», – отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Энергокомпания активно взаимодействует с органами власти. В Кузбассе создана рабочая группа совместно с Правительством для разработки единой концепции развития зарядной инфраструктуры, включая экономическую модель. В концепции будет учтена бесплатная парковка для электромобилей. Также Россети Сибирь рассматривает вопрос о внесении в градостроительные нормативы регионов при проектировании нового района плановой установки электрической зарядной станции. Кроме того, энергокомпания совместно с региональными властями готовит законодательные инициативы по поддержке владельцев электрокаров.

Электрозаправочные станции Россети Сибирь:

Кемеровская область:

1. г. Кемерово, пр. Химиков,39 (Автостоянка у ТЦ «Променад-2)

2. г. Кемерово, пр. Ленина,59-А (Автостоянка у ТЦ «Променад-3)

3. Яшкинский р-н, музей заповедник "Томская Писаница" (центральный вход)

4. Ленинск-Кузнецкий район, трасса Кемерово – Ленинск-Кузнецкий, 5 км (АЗС Лукойл)

5. г. Кемерово, ул. Николая Островского, 11 (парковка Кузбасского филиала Россети Сибирь)

6. г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10-А. (наземный паркинг ТЦ «Планета»)

7. г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 14а

8. г. Новокузнецк, ул. Кирова, 5

9. г. Новокузнецк, ул. Павловского, 13