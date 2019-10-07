Россети Сибирь в Кузбассе внедряют цифровые решения для повышения качества электроснабжения

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в рамках стратегии цифровизации электроэнергетики России реализуют комплексный инновационный проект «Цифровой РЭС» в Топкинском районе. Его цель – повысить наблюдаемость, управляемость электрической сети, эффективность её работы. Реализация мероприятий позволит значительно повысить качество и надежность электроснабжения в населенных пунктах района.

Сейчас энергетики устанавливают в восьми населенных пунктах района интеллектуальные приборы учета у потребителей, а также монтируют автоматизированную систему учета электроэнергии на подстанциях. До конца 2019 года энергетики установят порядка полутора тысяч умных счетчиков, на это будет направлено более 30 млн рублей. Таким образом, учет у почти 80 % потребителей будет полностью автоматизирован. Это даст возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, потери снизятся до уровня технических. Это позволит экономить до 10 млн рублей в год.

– Новые приборы устанавливаются совершенно бесплатно для потребителей. С помощью дистанционного пульта, который мы сразу же выдаем, потребители могут снимать показания приборов учета электроэнергии в любое время, а мы имеем возможность перейти на автоматический сбор показаний всех приборов учета в единый момент времени. С каждым жителем отрабатываем индивидуально, объясняем и учим, как пользоваться, рассказываем о преимуществах. Интеллектуальные счетчики позволяют перейти на многотарифный учёт и сэкономить на оплате за электричество. Кроме того, помогут защитить электрооборудование от внешних воздействий на линиях электропередачи, – рассказывает начальник участка транспорта Топкинского РЭС Жанна Пономарева.

Электросчетчики нового поколения удаленно позволяют по защищенным каналам передавать данные на сервер компании. Так как связь на территории района не везде устойчива, для надежного прохождения сигнала энергетики используют усиленные антенны.

Для комплексного решения проблемы связи энергетики приступили к разработке проекта «Цифровая связь» на территории района. Для этого планируется построить сеть ретрансляторов в Топкинском районе. Эти мероприятия позволят обеспечить ремонтные бригады цифровой радиосвязью, что приведет к повышению оперативности работы при обслуживании электрических сетей и ликвидации возможных нарушений. Реализация проекта намечена на 2021 год.