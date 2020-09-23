Россети Сибирь вошли в цифровой контур Кузбасса

Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» первым среди ресурсоснабжающих организаций региона присоединился к цифровому контуру «Кузбасс онлайн». Этот сервис-приложение даст возможность энергетикам оперативнее реагировать на обращения кузбассовцев по всем вопросам электроснабжения.

– Вопросы взаимодействия с клиентами компании всегда для нас в приоритете. Поэтому мы сами инициировали подключение к цифровой платформе, чтобы сокращать сроки обработки обращений наших потребителей и реагирования на них, а также использовать возможности платформы для информирования жителей, например, о плановых работах, – рассказал директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.

Кузбасс – один из самых передовых регионов по разработке и продвижению цифровой платформы. Сервис уже доступен для жителей абсолютно всех муниципальных образований. Планируется, что до конца года приложение будут использовать не менее 150 тысяч человек.

Уже сейчас специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» с помощью инструментов платформы имеют возможность взять обращение в работу сразу же после его регистрации. Это значит, что обратную связь и решение по своему вопросу жители получают быстрее. Ранее обращения, которые поступали через муниципалитеты, попадали к энергетикам лишь спустя несколько дней.

Цифровая платформа «Кузбасс онлайн» разработана в рамках проекта «Умный город». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика РФ». В приложении «Кузбасс онлайн» можно создать электронное обращение по вопросам ЖКХ, благоустройства, работы общественного транспорта и получить ответ за несколько дней. «Кузбасс Онлайн» — интерактивная платформа для создания комфортной среды на территории Кузбасса за счет диалога горожан, органов местного самоуправления и организаций, обслуживающих регион.