Россети Сибирь выявляет и поддерживает кузбасских HiPo-специалистов

В компании «Россети Сибирь» впервые реализуется проект по выявлению талантливых руководителей – HiPo-специалистов (от англ. High Potential – сотрудников с высоким потенциалом). По итогам конкурса в число финалистов пилотного проекта вошел Павел Петров, директор Южных электрических сетей Кузбасского филиала компании.

Эксперты в области HR выяснили, что 80% прибыли любой компании создают 20% самых талантливых сотрудников. Эти сотрудники и называются HiPo.

В компании уверены, что для привлечения и мотивации высокопотенциальных руководителей необходимо создать грамотную программу поддержки и развития, в основе которой – сложные задачи, направленные на реализацию возможностей таких людей. Поэтому департамент управления персоналом и организационного проектирования Россети Сибирь запустил в 2020 году пилотный проект по кадровому резерву на ключевые должности директора филиала и главного инженера филиала.

Его цель – разработать универсальный алгоритм выявления талантливых сотрудников и построить эффективную систему подготовки кадрового резерва, обладающего необходимыми компетенциями для достижения стратегии компании.

Одним из 51 руководителей – участников проекта стал директор Южных электрических сетей Павел Петров, финалист первого Всероссийского конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики».

«Мы прошли онлайн тестирование и очные двухдневные оценочные мероприятия. По результатам получили рекомендации, выполнение которых призвано помочь развивать наши компетенции. Но самое интересное впереди – это непосредственное обучение в команде лучших профессионалов компании», – рассказывает Павел Петров.

Программа обучения для 17 финалистов проекта «Кадровый резерв HiPo» рассчитана на 1,5 года и направлена на освоение самых востребованных направлений: ситуационное лидерство, управление изменениями, рисками, командой, стресс-менеджмент, бизнес-аналитика.

Основной кадровый состав любой компании включает в себя две категории: результативные сотрудники и специалисты с высоким потенциалом (HiPo). Как считают специалисты в области управления персоналом, эффективность работы результативных сотрудников при переходе на следующий этап карьерной лестницы может снизиться. Так, по статистике, 46 % успешных руководителей, заняв новую должность, не справляются со своими обязанностями на соответствующем уровне. HiPo-специалисты также показывают хорошие результаты, но это не является их «пределом»: внутренний потенциал данной категории сотрудников в несколько раз шире того, который они демонстрируют. Такие специалисты обладают огромным желанием развиваться, выраженными лидерскими и организационными способностями.