«Россети» завершили подготовку к зиме во всех регионах присутствия

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все компании Группы «Россети» прошли период подготовки с опережением графиков, в полном объёме выполнили намеченные мероприятия по обеспечению надёжного функционирования сетей.

В Кузбассе все мероприятия, необходимые для надежного прохождения максимальных нагрузок, также выполнены в полном объеме.

В Кемеровской области специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» в рамках ремонтной кампании заменили более 4,7 тысяч опор, расчистили 1200 га трасс линий электропередачи, отремонтировали 1,9 тысячи километров ЛЭП различного класса напряжения. На реализацию ремонтной кампании в регионе энергетики направили 598 млн при плане 623 млн рублей.

Для подготовки к новому отопительному сезону кузбасские энергетики также провели реконструкцию 48 километров распределительных сетей напряжением 6-10 киловольт в Кемеровском и Гурьевском, Яйском, Промышленновском, Новокузнецком районах в рамках регуляторного соглашения с Правительством региона, направив на это более 133 млн рублей.

Компания предприняла исчерпывающие меры для защиты здоровья персонала и подрядных организаций: проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты. Для обеспечения контроля ситуации с заболеваемостью организовано регулярное корпоративное тестирование на COVID-19.

Обеспечено надежное электроснабжение13 медучреждений с аппаратами ИВЛ.