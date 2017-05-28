Россия высказалась против признания хризотил-асбеста опасным веществом

Россия, как и другие государства, где производится и используется хризотиловый асбест, продолжает бороться за право его добычи, использования и экспорта. На прошедшей в первых числах мая в Женеве конференции сторон Роттердамской конвенции ряд стран, включая Казахстан и Кыргызстан, высказались против предложения признать это вещество особо опасным.

В работе очередной, восьмой, конференции сторон приняли участие более 1,5 тыс. представителей из 157 стран мира. Вопрос о запрете использования хризотилового асбеста рассматривается уже более десяти лет. Включение в Приложение III (перечень веществ, подлежащих процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле) означает фактический запрет на применение вещества.

По результатам обсуждений хризотил-асбест в очередной (шестой!) раз не был включен в перечень особо опасных химических веществ. Против включения минерала в «запретительный» список выступили семь стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Индия, Зимбабве и Сирия. Их основной аргумент — отсутствие убедительного научного обоснования опасности минерала.

Асбест — коммерческий термин, он объединяет шесть волокнистых природных минералов группы серпентинита (хризотил-асбест) и амфиболов (актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит и тремолит), имеющих общие области применения в промышленности и различающихся по минералогическому строению, физико-химическим свойствам и биологической агрессивности.

Хризотил-асбест широко используется в качестве ингредиента в целом ряде изделий, таких, как шифер, водопроводные трубы, огнезащитные покрытия, тормозные колодки, уплотнительные кольца и опоры для автомобилей. Благодаря уникальным физико-химическим свойствам и волокнистому строению изделия на основе минерала отличаются доступной ценой, огнеупорностью и износостойкостью.

Тема опасности или безопасности асбеста поднимается с начала 80-х годов прошлого века, когда мир столкнулся с последствиями неконтролируемого применения амфиболовых асбестов. Амфиболы в послевоенные годы широко использовались в странах Западной Европы. На их основе производились многие виды продукции. Как оказалось впоследствии, несоблюдение требований безопасности, необходимых в работе с «пыльными» веществами, зачастую приводило к развитию различных заболеваний у людей, длительное время контактирующих с амфиболовыми асбестами. Это послужило причиной запрета на использование амфиболов во всем мире.

По мнению Андрея Холзакова, председателя Международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил», противники хризотила лукавят и приписывают этому минералу свойства амфиболов, запрещенных к использованию. «Страны, волею природы лишенные месторождений хризотила, стремятся вытеснить с рынка неугодного конкурента. Борьба с асбестом превратилась в выгодный бизнес, в который вовлечены экологи, юристы, врачи и строители, — отмечает эксперт. — Наибольшую выгоду от возможного запрета хризотил-асбеста получат юристы, выбивающие у крупных компаний компенсации за якобы испорченное здоровье, и производители дорогих синтетических материалов, аналогичных по своим свойствам продукции из хризотил-асбеста. В погоне за деньгами и новыми рынками честная конкуренция и научные данные ушли на последний план.

Несмотря на мнение авторитетных ученых и медиков со всего мира о безопасности контролируемого использования хризотил-асбеста, истерия по поводу минерала не утихает».

Российская Федерация поддерживает положения Конвенции Международной организации труда 1986 года № 162 «Об охране труда при использовании асбеста» и считает, что соблюдение требований указанной конвенции с одновременным осуществлением комплекса организационно-технических мер по контролю за использованием хризотилового асбеста и изделий на его основе гарантирует безопасность его применения для людей и окружающей среды. Одним из основных аргументов подобной убежденности является то, что волокна хризотила легко растворяются в биологических средах и выводятся из легких в короткие сроки.

«Конструктивная и взвешенная позиция правительства РФ, налаженная координация и взаимодействие отраслевых министерств позволяют доносить здравый смысл на международных площадках. Результатом такой работы правительства РФ по Роттердамской конвенции стала не только стабилизация отрасли, но и открывающиеся перспективы для развития предприятий и наращивания объемов производства», — отметил исполнительный директор НО «Хризотиловая ассоциация» Владимир Галицын.

Курс, направленный на поддержку отечественной промышленности и защиту национальных интересов, на днях получил поддержку президента России: 15 мая Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года, разработанную в том числе для противодействия дискриминационным мерам против основных секторов российской экономики.

В то же время трудящиеся хризотиловой отрасли видят двойные стандарты различных зарубежных организаций, которые под маской заботы о здоровье трудящихся продвигают свои конкурирующие материалы.

18 мая 2017 г. в моногородах Асбест и Ясный (Свердловская и Оренбургская области), на территории которых расположены крупнейшие в России месторождения хризотила, прошли массовые митинги в поддержку курса руководства страны по защите отечественной промышленности. Участники митингов отмечают, что кроме экономических потерь запрет использования хризотила под надуманными предлогами приведет к ликвидации десятков тысяч рабочих мест по всей стране и прекращению существования ряда моногородов, в которых в настоящее время проживает до 200 тыс. человек. Участниками митингов приняты обращения к президенту страны и правительству РФ в поддержку проводимого курса.