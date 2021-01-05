Рост количества пожаров в Новокузнецке и Новокузнецком районе

С начала 2021 года в Новокузнецке и Новокузнецком районе произошло на 11 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пожарные Новокузнецка призывают жителей соблюдать требования пожарной безопасности.

Холодная погода в регионе спровоцировала рост количества пожаров в городском округе и муниципальном районе. С начала года в регионе произошел 21 пожар. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 – 11 пожаров).

Наибольшее количество пожаров произошло в зданиях жилого сектора. Основной причиной пожаров явилось неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В связи с ростом пожаров сотрудники пожарной охраны и пожарного надзора усилили профилактическую работу в жилом секторе. Ежедневно во всех районах города и населенных пунктах муниципального района проходят профилактические рейды.

В регионе продолжает сохраняться холодная погода. Пожарные Новокузнецка призывают жителей быть предельно осторожными с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.

В целях предотвращения беды необходимо обратить внимание на неукоснительное исполнение требований Правил пожарной безопасности:

– быть осторожными с источником открытого огня – спичками, зажигалками, свечами и зажженными сигаретами, не курить в постели;

– не разводить огонь при работе с огнеопасными предметами и материалами;

– не перегружать электросети и не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не доверять их детям;

– не пользоваться электрической проводкой с повреждённой изоляцией, самодельными нагревательными и отопительными приборами;

– не пользоваться печами и каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, не топить печи с открытыми дверцами, на полу перед топочной дверкой печи необходимо иметь металлический лист размером 50 на 70 см;

– не перекаливать печи и не сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.

Отдельно обращаемся к родителям несовершеннолетних детей - пресекайте игры детей с огнём, спичками, зажигалками. Легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы храните в недоступном для детей месте! Не поручайте розжиг и поддержание огня детям!

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных и экономичных средств по предупреждению гибели людей от пожаров является автономный пожарный извещатель, который реагирует на дым на ранней стадии возгорания и способен громким звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей о возникновении загораний.

Соблюдение требований пожарной безопасности поможет сохранить от огня ваше имущество, предотвратить угрозу для жизни, здоровья каждого из нас.

Берегите себя и своих близких!

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