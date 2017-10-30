«Ростелеком» собрал больше тысячи кемеровчан и гостей города на Фестиваль Роботов

«Ростелеком» выступил организатором беспрецедентного события в Кемерово - 28 октября в ТРК «Лапландия» состоялся Фестиваль Роботов, на который собрались любители робототехники из многих городов Кузбасса.

Гости мероприятия с восторгом встретили своих любимцев из фильма «Трансформеры» - Оптимуса Прайма и Бамблби. Гиганты, ростом два с половиной метра, с удовольствием общались со зрителями, особенно с малышами, танцевали и фотографировались. Партнерами Фестиваля выступили лучшие кемеровские школы робототехники - «Робиус», «Роботрек», «Театр роботов» и «ТехноСфера». Они провели мастер-классы по сбору вибророботов, которых потом подарили их создателям, собрали огромное количество желающих управлять роботами в поединках, отвечали на многочисленные вопросы детей и взрослых.

Гвоздем Фестиваля стало появление первого на рынке, абсолютно автономного Проморобота Макса. Обаятельный робот покорил сердца присутствующих своим чувством юмора, вежливостью и обилием изрекаемой информации: он сообщал, какая завтра будет погода, признавался девушкам в любви и назначал им свидания, при этом на его лице-табло загорались сердечки. Кроме того, Макс фотографировал желающих и сразу отправлял фотографии на указанные электронные адреса.

Желающие познакомиться с услугами «Ростелеком» могли сделать это в 3D формате, надев VR-очки и погрузившись в виртуальную реальность, полную уникальных, высокотехнологичных услуг оператора.

«Мероприятия подобного рода помогают заинтересовать технической тематикой молодое поколение Кузбасса и формировать кадры для будущей ИТ-отрасли, - отметил директор Кемеровского филиала «Ростелеком» Константин Ярыгов. – «Ростелеком», как провайдер цифровых услуг, всегда поддерживает проекты, связанные с развитием цифровых технологий».

Дина Розанова с двумя сыновьями, шести и восьми лет, приехала на Фестиваль из города Березовского: «Дети бредят роботами, теперь впечатлений хватит надолго. Огромное спасибо «Ростелекому» за это шоу! Подобного я не видела, уверена, что это не только мое мнение!».