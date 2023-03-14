Росвгардейцы задержали злоумышленников, которые могут быть причастны к хищению имущества у посетителя бара

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых, похитивших путем обмана сотовый телефон у 49-летнего местного жителя.

В ночное время в ходе патрулирования улицы Кирова росгвардейцы обнаружили двоих прохожих, подходящих под описание из ориентировки. Двое граждан при виде патрульного автомобиля попытались скрыться бегством, но были задержаны. Ими оказались ранее судимые за кражи 24 летний житель Гурьевска и 22-летний житель Белова с признаками алкогольного опьянения. При досмотре у одного из задержанных был обнаружен похищенный смартфон.

По предварительной информации, ранее в одном из городских баров задержанные стали распивать спиртные напитки с незнакомым 49-летним местным жителем. В ходе застолья один из задержанных попросил у потерпевшего телефон для совершения звонка. Заполучив смартфон, новый знакомый скрылся с чужим имуществом, после чего вслед за ним отправился приятель. Осознав, что стал жертвой обмана, горожанин обратился за помощью к правоохранителям, которые вскоре разыскали предполагаемых виновников.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия