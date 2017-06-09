Рота Михаила Кудринского

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Михаил Тимофеевич Кудринский из села Преображенка Тяжинского района за свой счет экипировал 25 человек в форму Красной армии военных лет.

9 мая в поселке Тяжинский бойцы вместе с артистами народного театра «Лица» стали участниками театрализованного представления «Этот День Победы». Затем солдаты, «вооруженные» макетами винтовок Мосина и пистолетов-пулеметов Шпагина, несмотря на снег и дождь прошли по главной улице районного центра во главе «Бессмертного полка», участвовали в митинге.

В основной массе это работники крестьянско-фермерского хозяйства. У многих из них кто-то из родных погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому эти люди вступили в ротный коллектив вполне осознанно. Всех их объединила общая память о минувшей войне. Семикласснику Тяжинской средней школы № 3 Денису Нестеренко досталась почётная роль сына полка.

Ветеран труда из поселка Тяжинский Евгения Васильевна Сабанцева, увидев бойцов Красной армии, будто перенеслась в пору своего детства, пришедшегося на годы военного лихолетья: «В наш прифронтовой город Аткарск прибывали части на переформирование. Солдатам выдавали хлеб и к нему маленький довесочек. Вот этот довесочек они, несмотря на запрет, отдавали нам, детям. Такое никогда не забудешь».

Командир на производстве, Михаил Тимофеевич Кудринский выступил в роли «майора» – ротного командира. К отечественной истории у него отношение особое, поэтому и сохраняет награды земляков, предметы крестьянского быта. Эти реликвии и раритеты в будущем послужат основой при создании музея ратной и трудовой славы села Преображенка. Фермер считает, что по другому и быть не может, ведь у него у самого в 1945 году в Берлине погиб дед.

М. Т. Кудринский подчеркнул, что ко Дню Победы готовились больше года: «В нашу роту многие еще просились люди, но форма очень дорогая, и макеты оружия тоже обходятся недешево, поэтому пришлось ограничить состав. На следующий год планируем сделать и немецкую форму, взять фашистов в плен, чтобы люди видели, что русский народ непобедим и что мы свою родину никому не сдадим».

Патриотический почин Михаила Кудринского и его бойцов получил высокую оценку земляков.

Настоятель храма Преображения Господня в поселке Тяжинский Василий Страдомский: «Они проповедуют память о тех, кто воевал, которую нельзя стереть в нашей истории. Они выразили уважение к отцам и дедам, к своему происхождению».

Режиссер Тяжинского народного театра «Лица» Марина Чипилева: «Тот боевой дух, который есть у этих ребят, помог нам в кратчайшие сроки подготовиться и выступить на достойном уровне. Проникнувшись идеей благодарности за Великую Победу, отбросив личные дела, они подарили себя всенародному празднику».

Учащаяся 7 «Б» класса Тяжинской средней школы № 3 Виктория Яранцева: «Шагали хорошо, в ногу. Все такие красивые были там. Испытываешь чувство гордости за земляков».

Вскоре после Дня Победы участники исторической реконструкции получили заслуженные награды. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Михаил Тимофеевич Кудринский был награжден Почетной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области. Настоятель храма Преображения Господня в поселке Тяжинский Василий Страдомский вручил каждому «бойцу» грамоту.

На этом воины исторической роты останавливаться не намерены. В планах – реконструкция событий Великой Отечественной войны и съемки художественного фильма.