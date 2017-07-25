Новости Кузбасса

Во второй день «жарких баталий» XIЛетней Спартакиады ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») волейболисты разыграли мяч первого и второго полуфинала. Зрелищная игра, «кипящие» эмоции болельщиков, победы, вырванные у соперников буквально на последних минутах соревнований – спортсмены выкладываются на все сто перед финальными состязаниями, чтобы попасть в лигу призеров.

«Волейболисты, руки вверх! Мы не сдаемся! Мы побеждаем», - кричат рьяные болельщики с трибуны, подбадривая спортсменов, если те чувствуют упадок сил во время напряженной игры. Команда «Красноярскэнерго» не сбавляет хороший темп и ровным шагом приближается к третьему итоговому дню соревнований. Успехом своей команды волейболисты называют постоянство в игре и сплоченный коллектив, в котором спортсмены понимают друг друга с полуслова.

«В филиале «МРСК Сибири» я работаю уже восемнадцать лет, восемь из них играю в волейбольной команде и не представляю свои рабочие будни без регулярных тренировок и спортивного азарта, - делится своими впечатлениями начальник, а по совместительству автор и исполнитель собственных песен Александр Чулочников. – Дисциплина, спортивная закалка, рвение к победе, а самое главное – умение добиваться результата помогают мне и в работе, и в творчестве».

В жизни Александр романтик, в спорте – победитель, на работе - руководитель. В свободное время не выпускает из рук удочку и гитару. Очень уж любит помечтать, сидя на берегу вечернего озера, а на игровом поле меняется до неузнаваемости, проявляя свои лучшие лидерские качества. Вот такая вот разносторонняя личность.

«Человек не должен сидеть на месте, ему необходимо развитие, постоянная «подпитка», движение вперед, - рассуждает Александр – МРСК Сибири дает эту динамику, на время «перевоплощая» энергетиков-сетевиков в спортсменов. Это уникальная возможность узнать себя со стороны, открыть в себе новый талант и применить его в работе».

В команде Александр выступает под счастливым седьмым номером и перед каждым серьезным броском мяча участники и коллеги подходят к спортсмену, чтобы «подзарядиться» от него энергией и, конечно, удачей. У команды есть свой личный «талисман», а у коллег – руководитель, который всегда поможет, поддержит и воодушевит.