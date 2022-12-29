Руководство ОАО «РЖД» простило двух братьев из Кузбасса, пытавшихся похитить у компании железнодорожные рельсы

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в течение нескольких ночей братья из Мариинска похищали шесть рельсовых рубок, лежащих на обочине главного пути станции Антибесский Западно-Сибирской железной дороги, но не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам: были задержаны на месте преступления сотрудниками полиции Кузбасского линейного управления МВД России.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце июля младший брат предложил старшему совершить хищение шести рельс, находящихся на обочине первого главного железнодорожного пути станции Антибесский.

Следующей ночью они подъехали на автомобиле с прицепом к участку железной дороги, на котором лежали рельсы, и при помощи троса оттащили в сторону две из них длиной около 8 метров каждая, спрятав в кустах. Приехав к спрятанным рельсам на следующую ночь, с помощью специального оборудования для резки металла до 4 часов утра разрезали похищенные рельсы, после чего перевезли их во двор дома одного из братьев.

Таким же способом в течение нескольких следующих ночей они продолжили похищать рельсы в количестве оставшихся четырёх штук, но не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам: были задержаны на месте преступления сотрудниками полиции Кузбасского линейного управления МВД России.

Ущерб, причинённый ОАО «РЖД», и составивший более 50 тысяч рублей, был обвиняемыми возмещён, в связи с чем руководством компании гражданский иск не заявлен.

В судебном заседании подсудимые и их адвокаты заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимые же дополнительно суду пояснили, что вину в совершённом преступлении признают, сожалеют о совершённом, и примирились с потерпевшим путём принесения извинений представителю ОАО «РЖД», чем загладили причинённый вред. Уверили суд, что в дальнейшем не намерены совершать преступлений.

Одновременно с этим в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило ходатайство от начальника структурного подразделения Центральной дирекции филиала ОАО «РЖД», в котором тот не возражал прекратить производство по уголовному делу в связи с примирением сторон. Не возражал против такого исхода уголовного дела и государственный обвинитель.

Судом установлено, что подсудимые впервые совершили преступление средней тяжести, вину свою признали, активно способствовали расследованию преступления и возместили причинённый ущерб.

Поэтому суд освободил братьев от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, прекратив дальнейшее производство по уголовному делу.

При этом каждый из братьев обязан выплатить по 18 тысяч рублей в доход федерального бюджета в качестве процессуальных издержек, связанных с расходами по оплате вознаграждения их адвокатам.

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