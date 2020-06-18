РУСАЛ и ДКС подписали соглашение о сотрудничестве

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и ДКС, ведущее международное электротехническое предприятие, подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии и сотрудничестве в области поставок сырья и совместной разработке новых продуктов.

Реализация соглашения позволит наладить в России производство высокотехнологической импортозамещающей продукции. В частности, к 2025 году ДКС планирует производить кабеленесущие системы для распределения электроэнергии и связи из алюминиевого сплава, специально разрабатываемого под проект специалистами РУСАЛа. Продукция будет обладать повышенными показателями коррозионной стойкости и прочности. РУСАЛ уже выразил заинтересованность в поставке данной продукции на алюминиевые, глиноземные предприятия и другие объекты.

После запуска производства РУСАЛ планирует ежегодные поставлять компании ДКС около 2 000 тонн алюминия, в том числе около 700 тонн из низкоуглеродного алюминия бренда ALLOW, и сплавов на его основе.

В настоящее время алюминиевые кабеленесущие системы полностью импортируются в Россию из стран ЕС. Потребность внутреннего рынка в данном виде продукции оценивается в 3 000 тонн.

В рамках соглашения стороны также планируют наладить тесное взаимодействие в области обмена опытом и информации, содействовать в организации производственных процессов.