РУСАЛ и ЕВРАЗ организуют практикум для социальных проектировщиков

С 17 по 19 ноября в Новокузнецке пройдет III проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем», организованный в партнерстве компаниями ЕВРАЗ и РУСАЛ.

Мероприятие проводится в рамках грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» и социальной программы «Школа городских изменений» компании РУСАЛ. Образовательная программа направлена на повышение проектной грамотности участников грантовых конкурсов в части создания, воплощения и управления проектами, знакомство с передовым опытом проектного менеджмента, обмен знаниями и технологиями социального проектирования.Онаподходит как новичкам, так и профессионалам проектного дела.

К участию приглашаются сотрудники муниципальных организаций и городских администраций, представители НКО, социальные предприниматели, проектные команды, а также активные и неравнодушные жители городов присутствия компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ.

Экспертами выступят д.п.н., профессор, главный технолог «Педагогического конструкторского бюро Прутченковых» Александр Прутченков (г. Москва), бизнес-партнер в департаменте продуктовой разработки MIRO Вера Дадашева (г. Москва), главный конструктор конструкторского бюро бизнес-решений Юрий Калашников (г. Красноярск), руководитель Центра управления социальными инновациями Grantrafting Эльвира Алейниченко (г. Москва), замруководителя по работе с ключевыми партнерами You Social Полина Савельева (г. Москва), консультант по оценке социальных проектов и программ компании «Процесс консалтинг» Владимир Балакирев (г. Москва), директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway и заведующий центром инновационных экосистем в социальной сфере института Социально-экономического проектирования ВШЭ (г. Москва) Владимир Вайнер.

Интенсив будет проходить на площадке Zoom с 17 по 19 ноября 2020 года с 10.00 до 13.20 (мск):

17 ноября направление «Создаем» для начинающих авторов социальных проектов;

18 ноября направление «Воплощаем» для опытных команд, сталкивающихся с трудностями на разных этапах реализации проектов;

19 ноября направление «Оцениваем» для профессионалов проектного менеджмента и руководителей организаций.

Участие в проектном интенсиве бесплатное, необходимо зарегистрироваться до 15 ноября по ссылке: https://fcsp.bitrix24.site/SVO2020/ . Зарегистрированные участники 16 ноября получат ссылки для подключения к видеоконференциям.

Контактная информация:

39-70-71, +79131370465, bessonova@fcsp.ru - Марина Бессонова, Центр социальных программ РУСАЛа

79-37-94, 8-905-905-15-92, Anastasia.Krivonozhenko@evraz.com – Анастасия Кривоноженко, Благотворительный фонд «ЕВРАЗ-Сибирь»