Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

РУСАЛ и ЕВРАЗ организуют практикум для социальных проектировщиков

С 17 по 19 ноября в Новокузнецке пройдет III проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем», организованный в партнерстве компаниями ЕВРАЗ и РУСАЛ.

Мероприятие проводится в рамках грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» и социальной программы «Школа городских изменений» компании РУСАЛ. Образовательная программа направлена на повышение проектной грамотности участников грантовых конкурсов в части создания, воплощения и управления проектами, знакомство с передовым опытом проектного менеджмента, обмен знаниями и технологиями социального проектирования.Онаподходит как новичкам, так и профессионалам проектного дела.

К участию приглашаются сотрудники муниципальных организаций и городских администраций, представители НКО, социальные предприниматели, проектные команды, а также активные и неравнодушные жители городов присутствия компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ.

Экспертами выступят д.п.н., профессор, главный технолог «Педагогического конструкторского бюро Прутченковых» Александр Прутченков (г. Москва), бизнес-партнер в департаменте продуктовой разработки MIRO Вера Дадашева (г. Москва), главный конструктор конструкторского бюро бизнес-решений Юрий Калашников (г. Красноярск), руководитель Центра управления социальными инновациями Grantrafting Эльвира Алейниченко (г. Москва), замруководителя по работе с ключевыми партнерами You Social Полина Савельева (г. Москва), консультант по оценке социальных проектов и программ компании «Процесс консалтинг» Владимир Балакирев (г. Москва), директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway и заведующий центром инновационных экосистем в социальной сфере института Социально-экономического проектирования ВШЭ (г. Москва) Владимир Вайнер.

Интенсив будет проходить на площадке Zoom с 17 по 19 ноября 2020 года с 10.00 до 13.20 (мск):

17 ноября направление «Создаем» для начинающих авторов социальных проектов;

18 ноября направление «Воплощаем» для опытных команд, сталкивающихся с трудностями на разных этапах реализации проектов;

19 ноября направление «Оцениваем» для профессионалов проектного менеджмента и руководителей организаций.

Участие в проектном интенсиве бесплатное, необходимо зарегистрироваться до 15 ноября по ссылке: https://fcsp.bitrix24.site/SVO2020/ . Зарегистрированные участники 16 ноября получат ссылки для подключения к видеоконференциям.

 

Контактная информация:

39-70-71, +79131370465, bessonova@fcsp.ru - Марина Бессонова, Центр социальных программ РУСАЛа

79-37-94, 8-905-905-15-92, Anastasia.Krivonozhenko@evraz.com – Анастасия Кривоноженко, Благотворительный фонд «ЕВРАЗ-Сибирь»

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/11/2020
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове в ДТП попал автомобиль скорой медицинской помощи
В субботу утром в Кемерове в ДТП попал автомобиль скорой медицинской помощи. Происшествие случилось...
197 человек заболели коронавирусом и шестеро скончались в Кузбассе за сутки
За весь период переболели COVID-19 12617 пациентов, включая 304 за 24 часа. До настоящего времени в...
В Кузбассе назвали время простоя людей в больничных очередях
В региональном отделении министерства здравоохранения заявили о том, что на сегодняшний день время...
За сутки в Кузбассе умерли шесть пациентов с коронавирусом
По данным оперативного штаба, на утро 8 ноября число новых умерших пациентов с коронавирусом в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus