РУСАЛ инвестировал в развитие Сибири (и других регионов) более 6 млрд долларов

За последние годы РУСАЛ реализовал ряд инвестиционных проектов в Сибирском регионе, в которые было вложено более 6 млрд долларов. На эти цели компания частично направляет дивиденды, полученные от Норникеля.

Весной 2019 года РУСАЛ запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода в промышленную эксплуатацию на проектной мощности. Завод является частью Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) - уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и «РусГидро». Бюджет строительства первой серии БоАЗ, начатого еще основателем компании Олегом Дерипаска, мощностью 298 тыс. т в год составил 1,69 млрд долларов. По итогам 2020 года, капзатраты РУСАЛа составили почти 900 млн долл, значительная часть которых пошла на строительство в Иркутской области Тайшетского алюминиевого завода (выпуск первого металла планируется в 2021 году) и Тайшетской анодной фабрики. Прогноз капзатрат на 2021 год составляет 1-1,1 млрд долл., в том числе на модернизацию Саяногорского алюминиевого завода. Благодаря новым проектам РУСАЛА в Сибири и других регионах, которые дали мощный импульс для развития смежных отраслей, было создано около 25 тыс. рабочих мест.

На эти цели компания частично направляет дивиденды, полученные от Норникеля, что полностью соответствует позиции основателя компании и недавнему посланию Президента о необходимости инвестировать средства в России.