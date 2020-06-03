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РУСАЛ объявляет грантовый конкурс по экологическим проектам

РУСАЛ объявляет открытый грантовый конкурс на лучшие предложения в сфере экологии, которые могут быть реализованы на предприятиях компании.
Общий грантовый фонд конкурса составляет около 17 млн рублей. В зависимости от направления и проработанности предложения победители смогут получить на его реализацию от 2 до 4,5 млн рублей.
Заявки на участие в конкурсе, по итогам которого поддержку получат лучшие предложения, задействованные при реализации НИОКР РУСАЛа в области снижения экологической нагрузки в регионах присутствия, принимаются с 3 по 24 июня. Подведение итогов состоится до 9 июля 2020 года.

Основные направления конкурса:

1. Разработка достоверных способов диагностики полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе для идентификации источников их эмиссии;

2. Разработка методов и приборного обеспечения для online определения содержания бенз(а)пирена в промышленных выбросах производства алюминия;

3. Разработка метода сорбционного улавливания бенз(а)пирена из газов, выделяющихся при перестановке штырей со 100%-ной утилизацией отработанного сорбента;

4. Технологии обезвреживания БаП;

5. Материалы и технологии образования запирающего слоя для снижения выбросов ПАУ;

6. Технологии нефтяного пека.

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица.

Подробная информация об условиях участия, а также положение о конкурсе размещены на сайте РУСАЛа по адресу: rusal.ru/suppliers/selection/prochie-uslugi/.

Общество
Экология
kuzbassnews.ru
03/06/2020
Общество
Экология
Новости Кузбасса

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