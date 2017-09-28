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РУСАЛ объявляет о начале приема заявок на конкурс «Помогать просто»

ОК РУСАЛ объявляет о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей.  К участию приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, муниципальные учреждения, учебные заведения, а также команды инициативных горожан и корпоративных волонтеров. Прием заявок продлится до 6 ноября на специальной электронной платформе  http://grants.fcsp.ru/ Проекты должны раскрывать инновационные подходы в волонтерской деятельности в таких направлениях, как поддержка социально незащищенных граждан, шефское сопровождение социальных учреждений, оказание помощи pro-bono, а также проведение коммуникационных и обучающих мероприятий для волонтеров. В Новокузнецке в рамках конкурса ранее были поддержаны марафон благотворительных беби-спектаклей, школа граффити для детей из детских домов, университет старшего возраста "Новый старт" и другие добровольческие инициативы горожан.  «В первом этапе конкурса в 2017 году мы поддержали 67 волонтерских проектов, при этом больше половины из них были разработаны не организациями, а командами инициативных горожан и корпоративных волонтеров. В своих заявках активисты предлагали доступные, а главное – действенные инструменты помощи людям: обучение воспитанников детских домов полезным в быту навыкам, оказание адресной помощи ветеранам, проведение творческих мастер-классов и спектаклей для детей, находящихся в стационарах, и многое другое. Такие результаты в очередной раз доказывают, что помогать  действительно просто и у каждого из нас есть возможность изменить свой город к лучшему и сделать людей немного счастливее», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина. Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в Новокузнецком подразделении ЦСП: 39-70-71, 8-904-964-73-97 (менеджер Татьяна Ведаль) или на сайте http://www.fcsp.ru/.  В Новокузнецке презентация грантового конкурса "Помогать просто" состоится 6 октября в 17:00 в научно-познавательном центре "Кузница наук" (пр. Энтузиастов, 16, 2 этаж). Там же, в "Кузнице наук", для участников конкурса 20 октября пройдет семинар "Социальное проектирование", 3 ноября - открытая консультация. Начало обоих мероприятий в 17:00.

Общество
kuzbassnews.ru
28/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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