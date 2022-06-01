РУСАЛ организовал для школьников экологическую экспедицию в национальном парке «Красноярские столбы»

РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, организовал для школьников Сибири познавательные каникулы в одном из самых известных в России национальных парков «Красноярские столбы».

В эколого-промышленной экспедиции «ЭкоПоколение-2022», организованной РУСАЛом совместно с национальным парком «Красноярские столбы», примут участие 40 школьников и педагоги сибирских регионов. Новокузнецк будет представлять ученица школы №50 Ольга Миртова.

Национальный парк «Красноярские столбы» уже много лет является участником проекта «Мониторинг биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона», реализуемого по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска с 2007 года. Все эти годы сотрудниками заповедников проводятся экологические исследования на особо охраняемых природных территориях Хакасии, Красноярского края и Кузбасса.

Чтобы стать участником летнего образовательного курса, претенденты изучали видеолекции национального парка «Красноярские Столбы» и выполняли задания. В отборочном этапе проекта приняли участие школьники из 6 городов Сибири, где работают предприятия алюминиевой компании: Ачинск, Братск, Красноярск, Новокузнецк, Саяногорск и Шелехов.

Научная школьная экспедиция «Экопоколение-2022» пройдет с 8 по 12 августа в научно-познавательном комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». В ней примут участие учащиеся средних школ и учреждений дополнительного образования, которые увлечены экологией, зоологией, биологией и краеведением. Они сами инициируют или активно участвуют в экоакциях и тематических олимпиадах в своих городах. Детей ждут познавательные квесты, экозанятия с учеными Столбов, экскурсии по красивейшим маршрутам парка, посещения достопримечательностей Красноярска, а также поездки на предприятия компании РУСАЛ. Финансирование проекта взяла на себя компания РУСАЛ.

Основной задачей летнего экотура является образование и экопросвещение молодежи. На базе национального парка «Красноярские столбы» подросткам 12-18 лет покажут и расскажут, какую исследовательскую работу по изучению флоры и фауны ведут сотрудники особо охраняемой природной территории. Школьники не только узнают, как можно беречь природу и дружно с ней сосуществовать, как поддерживать экобаланс, но и смогут лично принять участие в сборе гербария и подготовке материала, необходимого для мониторинга биоразнообразия природного парка. Кроме того, в рамках проекта школьники посетят предприятия РУСАЛа, работающие в Красноярске. И подробно узнают о том, к какой глобальной перестройке готовится Красноярский алюминиевый завод, чтобы значительно снизить нагрузку на экологию города.

Проживать дети будут в комфортабельных шестиместных домиках научно-познавательного комплекса «Нарым», построенном в живописном месте Красноярских столбов на высоте свыше 500 метров над уровнем моря. Экозанятия пройдут в новом научно-познавательном центре, оборудованным современными техническими средствами обучения и организации исследовательских работ.

«РУСАЛ и Красноярские Столбы имеют многолетний и успешный опыт плодотворного сотрудничества. «Экопоколение» - новый образовательный проект, направленный на привлечение внимания молодых людей к проблемам экологии и охраны окружающей среды. Мы уверены, что новый формат развития познавательных и творческих способностей школьников найдет поддержку у ребят и их преподавателей. На Красноярских столбах созданы прекрасные условия для образования, особенно для тех школьников, которые углубленно изучают предметы естественно-научного профиля. По итогу экспедиции дети отдохнут, наполнятся целительной энергией красноярских столбов, познакомятся с единомышленниками и получат новые знания», – рассказала заместитель генерального директора РУСАЛа по управлению персоналом Наталья Альбрехт.