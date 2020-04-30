РУСАЛ открыл Горячую линию AntiCovid19

Компания РУСАЛ открыла Горячую линию по вопросам противодействия коронавирусу для сотрудников и жителей регионов присутствия.

Позвонив по бесплатному номеру 8-800-234-07-25, можно проконсультироваться со специалистами по вопросам, связанным с профилактикой вируса, узнать о наиболее эффективных способах и методах защиты. Также стоит обратиться к специалистам горячей линии, если человек почувствовал недомогание. Звонок переключат на соответствующих специалистов и они проинформируют о том, что предпринять и как действовать в ситуации.

На Горячей линии работают специалисты клиники «Будь здоров» - операторы, врачи разных специальностей.

- Мы надеемся, что горячая линия РУСАЛа даст дополнительную возможность жителям наших регионов соблюдать самоизоляцию, обеспечив их необходимой информацией о заболевании и его профилактике, а также сможет немного разгрузить поликлиники и врачей в регионах, чтобы они смогли сфокусироваться на самых тяжелых случаях, - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Компания РУСАЛ одной из первых организовала режим самоизоляции для сотрудников в целях ограничения распространения инфекции. Волонтеры компании участвуют в движении по поддержке одиноких пожилых людей: ветеранам компании старше 70 лет они будут ежемесячно доставлять бесплатные наборы продуктов первой необходимости . Также РУСАЛ стал инвестором строительства медицинских центров в 7 городах присутствия, как самых социально-значимых региональных проектов.