РУСАЛ открыл в СибГИУ Корпоративный центр молодежных инициатив

Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа» станет инновационным образовательным пространством, способствующим погружению студентов СибГИУ в проектную деятельность, актуальные производственные процессы и корпоративную культуру транснациональной компании РУСАЛ.

В основе проекта заложен принцип решения студентами конкретных технических проблем. Будущие инженеры-металлурги получат уникальный проектный опыт: от постановки задачи, оценки рисков, необходимости выстраивания коммуникаций до чистой науки и поиска технических ноу-хау. Опытные наставники помогут им сформировать такие перспективные надпрофессиональные компетенции, как системное мышление, ситуационное руководство и лидерство, работа в условиях высокой неопределенности и быстрой смены условий, межотраслевая коммуникация, понимание технологий, процессов и рыночной конъюнктуры в смежных отраслях.

Помещение Лаборатории состоит из трех пространств: рабочего, интерактивного и исследовательского, оснащенных современным мультимедийным оборудованием и мобильной мебелью для организации командной работы. При необходимости дополнительных исследований каждая проектная команда сможет воспользоваться технической базой вуза. В ходе работы над проектами студенты будут взаимодействовать с руководителями и производственными работниками НкАЗа и корректировать свои планы, чтобы результат их разработок был применим на реальном производстве. А самые лучшие смогут пройти стажировку на предприятиях Компании и, возможно, получат трудоустройство.

Открытие Лабораторий в ведущих вузах городов присутствия РУСАЛа является частью кадровой стратегии и молодежной политики РУСАЛа. В настоящий момент успешно действует программа бакалавриата и магистратуры для работников электролизного и литейного производств. Программа «Новое поколение» позволяет обновлять и омолаживать кадровый состав Компании за счет приема по принципу оплачиваемой стажировки молодых специалистов на должности и профессии, не охваченные программами формирования и развития внутреннего кадрового резерва, а также руководящие должности профильных, узких и востребованных на локальном рынке труда специальностей. В период прохождения стажировки они вовлекаются в жизнь предприятий, изучают нюансы алюминиевого производства, параллельно проявляя и закрепляя свои навыки и компетенции.

- Создание в СибГИУ совместно с нашим партнером, компанией РУСАЛ, Центра молодежных инициатив открывает доступ студентам и аспирантам к технологическим задачам, которые решаются на предприятиях РУСАЛа. Проектные идеи, презентованные сегодня нашими магистрантами, актуальны с точки зрения экономики предприятия, - отметил ректор Сибирского государственного индустриального университета Евгений Протопопов.