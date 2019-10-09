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РУСАЛ поддержал будущих спортивных звезд

В школе № 50, расположенной в Кузнецком районе Новокузнецка, после капитального ремонта открылся спортивный зал. Средства на его реконструкцию в размере 13 млн рублей выделил РУСАЛ в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Компанией и администрацией Кемеровской области.

 

В ходе ремонта в спортзале все окна были заменены на энергосберегающие, установлены противопожарные двери, уложено современное бесшовное полиуретановое покрытие пола, отвечающее самым высоким мировым стандартам безопасности, экологичности и качества. Такое покрытие пола обладает повышенным уровнем износостойкости, способно обеспечивать мягкое скольжение обуви и оптимальный отскок спортивных снарядов. Сразу после открытия в новом спортзале состоялись соревнования «Старты дружбы».

 

Кроме того, на средства РУСАЛа в школе были капитально отремонтированы все комнаты личной гигиены.

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kuzbassnews.ru
09/10/2019
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Новости Кузбасса

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