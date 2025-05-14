РУСАЛ подвел итоги четвёртого конкурса волонтёрских проектов «Вдохновляй и действуй!»

РУСАЛ подвёл итоги грантового конкурса для сотрудников «Вдохновляй и действуй!» в рамках программы поддержки и развития общегородского и корпоративного волонтёрства «Помогать просто».

В 2025 году в конкурсе приняли участие 90 проектных команд, по итогам экспертизы поддержку получат 47 проектов, которые будут реализованы в регионах ответственности компании. Инициативы сотрудников направлены на помощь детям и пожилым людям, развитие культуры, защиту животных и природных территорий. Сумма поддержки составит 3 млн рублей.

Проекты победителей охватывают 13 городов и посёлков России. Волонтёры создадут в них безопасные игровые пространства для детей, проведут экологические акции, поддержат культурные, спортивные и образовательные инициативы, благоустроят территории социальных учреждений.

В Новокузнецке поддержаны четыре проекта. В рамках проекта «Выходи гулять» волонтёры НкАЗа продолжат многолетнее сотрудничество с организацией «Особое детство» и проведут экскурсионные прогулки по городу для подростков с инвалидностью и их родителей, во время которых помогут ребятам лучше узнать родной город. В ходе реализации проектов «Играем вместе» и «На одной волне» заводские волонтёры проведут для воспитанников школы-интерната №88 серию тимбилдингов, тренингов, творческих мероприятий и турниров в инклюзивные настольные игры, созданные для развития и реабилитации детей с особыми возможностями здоровья. Проект «Волонтерские тренинги на природе» направлен на командообразование волонтеров через совместное преодоление задач на свежем воздухе: молодые сотрудники РУСАЛа пройдут пешеходные и веломаршруты с тренингами, командными играми и экологической акцией по уборке территории.

«Наши волонтёры делают по-настоящему важное дело. Это не разовая помощь, а работа на системный долгосрочный результат — в детских домах, в домах престарелых, на улицах родных городов. Инициативность, вовлечённость, готовность взять на себя ответственность — всё это уже стало неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры», – сказала Ирина Бахтина, Директор по устойчивому развитию РУСАЛа.

Реализация проектов победителей начнётся в мае 2025 года и будет продолжаться на протяжении всего года. Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет корпоративный Благотворительный фонд «Центр социальных программ».

Фото: РУСАЛ