РУСАЛ подвёл итоги весеннего сезона акции «День донора»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, провёл ежегодную благотворительную акцию «День донора» в рамках программы «Помогать просто».

В весенний сезон донорские мероприятия прошли в шести городах ответственности компании: Ачинск, Братск, Красноярск, Шелехов, Новокузнецк и Каменск-Уральский. Также планируется провести «День донора» осенью и расширить список территорий для донации. Акции проводятся совместно с региональными центрами крови и преимущественно на базе региональных Медицинских центров РУСАЛа.

В 2025 году донорами крови в рамках проекта стали 304 сотрудника. Из них 58 человек вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга, а общий объём сданной крови составил почти 140 литров. Перед сдачей крови участники акции проходят необходимые процедуры, включающие предварительную подготовку, медицинский осмотр и собеседование с врачом. В Новокузнецке донорами стали 39 человек, 5 из них вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Процедура по входу в регистр доноров костного мозга включает в себя сдачу обычного анализа крови, затем – занесение данных в базу возможных доноров костного мозга, к которой при необходимости обращаются врачи-гематологи и трансплантологи.

«Донорские акции вызывают значительный интерес среди наших сотрудников. Мы регулярно организуем мероприятия, направленные на повышение осведомлённости коллег о важности донорства костного мозга, которое необходимо для пациентов с серьёзными гематологическими заболеваниями и генетическими нарушениями. Найти донора костного мозга очень сложно, поэтому крайне важно постоянно увеличивать число добровольцев. Мы рады, что наши сотрудники ежегодно пополняют российский регистр доноров. Внутренняя статистика показывает, что после участия в таких корпоративных акциях наши коллеги становятся донорами на постоянной основе», – отметила Ирина Бахтина, Директор по устойчивому развитию РУСАЛа.

«День донора» – это системный проект Центра социальных программ РУСАЛа, который проходит при поддержке Медицинских центров компании и направлен на популяризацию и развитие корпоративного донорства крови и донорства костного мозга. Сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга может любой желающий сотрудник компании.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа