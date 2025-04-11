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РУСАЛ повышает заработные платы

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, с 1 мая 2025 года увеличит заработную плату сотрудникам своих производственных предприятий, в том числе Новокузнецкого алюминиевого завода, на 10%. Повышение коснется всех категорий работников, а на его реализацию выделено более 6 млрд рублей.

Компания, несмотря на сложные экономические условия и многочисленные вызовы на международных рынках, продолжает поддерживать своих работников, обеспечивая достойный уровень заработной платы, комфортные условия труда и возможности для профессионального роста. Средняя зарплата на российских предприятиях РУСАЛа в настоящее время превышает общероссийский уровень почти на 25%, а за последние пять лет её совокупный рост составил более 77%.

РУСАЛ регулярно проводит индексацию зарплат сотрудников своих предприятий. Так, в 2022 году оклады всех категорий работников были увеличены на 10%, в 2023 году было введено дополнительное ежеквартальное премирование в размере от 14% до 24% в зависимости от категории сотрудника. В прошлом году оклады выросли в среднем на 18,3% для рабочих, на 14,4% – для работающих на производстве специалистов и руководителей и на 10,5% – для сотрудников заводоуправлений.

 

Фото: РУСАЛ

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/04/2025
Общество
Экономика
Новокузнецк

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