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РУСАЛ примет участие в Общероссийской климатической неделе

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принимает  участие в Общероссийской климатической неделе в рамках Года экологии.

Климатическая неделя проводится c 15 мая по 15 июня 2017 года,  в России она проходит  впервые, в соответствии с решением межведомственной рабочей группы при Администрации Президента по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития.

РУСАЛ в рамках климатической недели проведет 15 экологических мероприятий в регионах присутствия, основной целью которых является привлечение внимания всех групп населения к проблемам загрязнения окружающей среды и изменению климата посредством организации экологических акций, круглых столов, лекций и мастер-классов.

«Климатическая неделя, приуроченная к Году экологии, безусловно, привлечет внимание широкой общественности к проблемам охраны природы. Мы надеемся, что данное мероприятие станет ежегодным и уже в ближайшее время даст первые позитивные результаты. РУСАЛ, реализующий целый ряд экологических программ, готов поделиться своим опытом с компаниями, находящимися в самом начале решения этого сложного, но крайне важного  для нашей дальнейшей экологической  безопасности вопроса», – отметила заместитель  генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Одной из приоритетных задач РУСАЛа на протяжении многих лет является снижение выбросов парниковых газов, объем которых с 1990 года сократился более чем на 50%. Порядка 90% алюминиевого производства РУСАЛа обеспечивается за счет использования гидроэнергии, и в планах компании к 2020 году довести эту долю до 100%. Используя чистую и возобновляемую энергию гидроэлектростанций, РУСАЛ стремится к наилучшим показателям в отрасли по выбросам CO2 и иных парниковых газов.

В настоящий момент РУСАЛ проводит экологический марафон «Зеленая волна», в рамках которого в 13 городах будут высажены деревья (май-июнь) и будет произведена уборка берегов рек (сентябрь-октябрь). Также на протяжении нескольких лет компания занимается модернизацией существующих мощностей и созданием нового энергоэффективного оборудования и технологий, минимизирующих влияние на окружающую среду.  

Экология
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/05/2017
Экология
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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