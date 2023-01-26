РУСАЛ продлевает сроки приема заявок на участие во Всероссийской олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего» до 15 февраля.

Победителям и участникам олимпиады даются дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы-партнеры компании РУСАЛ по направлениям «бакалавриат» и «специалитет», а также сертификаты, уникальные знания о профессии металлург и море незабываемых эмоций.

Вот перечень всех ВУЗов партнеров олимпиады, где участники могут получить несколько бонусных баллов при поступлении:

- В СибГИУ (г. Новокузнецк) победители и призеры получат дополнительные пять баллов, а участники и финалисты - один балл при поступлении в ВУЗ;

- В СФУ (г. Красноярск (в том числе филиал ХТИ СФУ в г. Абакане)) победители, призеры второй и третьей степени получат дополнительные четыре, три и три балла соответственно;

- В ВолгГТУ (г. Волгоград) победители получат дополнительные пять баллов, а призеры - три;

- В ИРНИТУ (г. Иркутск) как победители, так и призеры получат дополнительные семь баллов;

- В УГГУ (г. Екатеринбург) победители, призеры, а также финалисты и участники получат при поступлении дополнительные три балла.

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» ежегодно проходит с 2011 года. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых школьников 8-11 классов, увлеченных естественно-научными предметами (физика, математика, информатика, химия). В конкурсе также участвуют и учителя – кураторы.

Помимо этого, олимпиада входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. Портал olimpiada.ru присвоил Олимпиаде РУСАЛа самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике.

Чтобы принять участие в отборочном этапе олимпиады зарегистрируйтесь на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и En+ (career.enplusrusal.ru) и подайте заявку в разделе «Проекты» до 15 февраля 2023 года.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа