РУСАЛ продлевает сроки приема заявок на участие во Всероссийской олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего»
РУСАЛ продлевает сроки приема заявок на участие во Всероссийской олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего» до 15 февраля.
Победителям и участникам олимпиады даются дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы-партнеры компании РУСАЛ по направлениям «бакалавриат» и «специалитет», а также сертификаты, уникальные знания о профессии металлург и море незабываемых эмоций.
Вот перечень всех ВУЗов партнеров олимпиады, где участники могут получить несколько бонусных баллов при поступлении:
- В СибГИУ (г. Новокузнецк) победители и призеры получат дополнительные пять баллов, а участники и финалисты - один балл при поступлении в ВУЗ;
- В СФУ (г. Красноярск (в том числе филиал ХТИ СФУ в г. Абакане)) победители, призеры второй и третьей степени получат дополнительные четыре, три и три балла соответственно;
- В ВолгГТУ (г. Волгоград) победители получат дополнительные пять баллов, а призеры - три;
- В ИРНИТУ (г. Иркутск) как победители, так и призеры получат дополнительные семь баллов;
- В УГГУ (г. Екатеринбург) победители, призеры, а также финалисты и участники получат при поступлении дополнительные три балла.
Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» ежегодно проходит с 2011 года. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых школьников 8-11 классов, увлеченных естественно-научными предметами (физика, математика, информатика, химия). В конкурсе также участвуют и учителя – кураторы.
Помимо этого, олимпиада входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. Портал olimpiada.ru присвоил Олимпиаде РУСАЛа самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике.
Чтобы принять участие в отборочном этапе олимпиады зарегистрируйтесь на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и En+ (career.enplusrusal.ru) и подайте заявку в разделе «Проекты» до 15 февраля 2023 года.
Фото: ДСО и РОВ НкАЗа