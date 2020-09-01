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РУСАЛ создает условия для творчества

В школе № 50, расположенной в Кузнецком районе Новокузнецка, после капитального ремонта открылся актовый зал. Средства на реконструкцию выделила компания РУСАЛ в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством  Кузбасса.

В ходе ремонта строители полностью заменили в актовом зале сцену и пол, причем последний покрыт специальным противопожарным составом. Комфортную при любой погоде температуру в этом помещении будет обеспечивать климатическая система с вентиляцией. Полностью обновлено и мультимедийное оборудование.

Кроме того, 57 старых школьных окон были заменены на современные, с энергосберегающими стеклопакетами,  отливами, откосами и подоконниками. Для обеспечения безопасности детей окна снабжены фиксаторами.

Реконструкция актового зала и замена окон, общей стоимостью 10 млн рублей, стала очередным этапом последовательного обновления здания школы №50. В прошлом году на средства РУСАЛа в ней был капитально отремонтирован спортивный зал и комнаты личной гигиены.

- Мы считаем компанию РУСАЛ важным социальным партнером и благодарим ее руководство за весомый вклад в развитие района и города, - сказал заместитель главы Новокузнецка, руководитель администрации Кузнецкого района Сергей Сухорев.

- РУСАЛ большое значение придает повышению качества жизни в городах своего присутствия. Для этого Компания выделяет целевое финансирование на развитие социальной инфраструктуры, проводит грантовые конкурсы, реализует масштабные образовательные, культурно-просветительские и спортивные проекты, создает условия для саморазвития людей. Уверен, что теперь творческая жизнь в школе выйдет на новый уровень, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Вячеслав Марков.

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/09/2020
Общество
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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