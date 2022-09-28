РУСАЛ создал в Новокузнецке еще одну аллею

Сотрудники и ветераны Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ высадили в Кузнецком районе 80 саженцев лип в честь предстоящего 80-летия НкАЗа.

В мероприятии также приняли участие учащиеся образовательных учреждений, волонтеры, депутаты Новокузнецкого городского совета народных депутатов, сотрудники администрации Кузнецкого района, члены городского совета ветеранов комсомола.

Новая аллея из двухметровых лип появилась в сквере 100-летия комсомола Кузнецка, созданном при финансовой поддержке компании РУСАЛ по Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса. Традиции социальных инвестиций в развитие регионов ответственности Компании были заложены еще основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска.

Идею создания сквера предложил ветеран Новокузнецкого алюминиевого завода Василий Иванович Подъяпольский, а благодаря финансовой поддержке РУСАЛа ее воплотили в жизнь. На средства алюминщиков здесь была проведена перепланировка пространства, обустроены новые пешеходные дорожки и парковочные карманы, установлены осветительные мачты и парковые диваны, началось озеленение прилегающей территории. На примыкающей к скверу улице Обнорского за счет РУСАЛа были заасфальтированы пешеходные тротуары.

- В январе 2023 года НкАЗ будет отмечать 80-летие. Все эти годы завод непрерывно совершенствуется, вносит весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы нашего города. Технологии, рожденные на НкАЗе, применялись при строительстве всех алюминиевых заводов Советского союза. Сегодня на предприятии идет глобальная перестройка мощностей электролизного производства, возводятся сухие газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа, совершенствуются технологические процессы. Создание нового уютного «зеленого уголка» в Кузнецком районе – это еще один подарок алюминщиков городу накануне своего юбилея, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа