РУСАЛ вложил порядка 2 млрд рублей в модернизацию НкАЗа

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывали экоактивисты и представители Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, Общественного экологического совета при администрации города и средств массовой информации с целью проверки выполнения предприятием обязательств, взятых в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Экологи и общественники ознакомились с ходом реализации природоохранной программы НкАЗа. Она предусматривает перевод до конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод», разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с их подключением к установкам «сухой» газоочистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС).

Для достижения еще большей эффективности работы «сухих» газоочисток ученые и конструкторы РУСАЛа комбинируют их с уже имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа (МГОУ), что в сумме дает степень очистки по основным ингредиентам свыше 99%. К слову, за разработку собственной технологии «сухой» очистки отходящих газов при производстве алюминия РУСАЛ в 2020 году победил в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике» Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского

Общая стоимость природоохранной программы НкАЗа превышает 5 млрд рублей. За 3 прошедших года РУСАЛ инвестировал в модернизацию завода более 1,7 млрд, в том числе в 2020 году - 690 млн. рублей.

В настоящий момент на новые технологии уже переведены 109 электролизёров и построены 2 сухие газоочистки. Разработана проектная и рабочая документация на строительство еще двух, для 6-й серии корпусов электролиза, которые запустят в 2022 и 2024 годах.

- Обязательства, взятые НкАЗом в рамках программы «Чистый воздух», выполняются в полном объеме. Особенно ценно то, что даже в условиях мирового экономического кризиса, когда целые отрасли не только свернули инвестиционные программы, но и вовсе оказались на грани выживания, РУСАЛ последовательно реализует свои природоохранные программы, - добавила руководитель Общественного экологического совета при администрации города Наталья Журавлева.

- В рамках общественного экологического контроля мы осмотрели производственные участки и новые природоохранные объекты НкАЗа. Внедряемые здесь технологии собственной разработки РУСАЛа позволяют заводу снижать нагрузку на атмосферу. К примеру, сократить объем выбросов по отдельным ингредиентам на 15%, - сказала по итогам визита председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка Ирина Савина.

- Согласно нашему Плану природоохранных мероприятий, к моменту завершения модернизации на новые технологии будет переведен 531 электролизёр и построены 6 «сухих» газоочисток. Объем валовых выбросов предприятия сократится на 28%, а гидрофторида – в 10 раз, - отметил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.