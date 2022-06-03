РУСАЛ вложил свыше 3 млрд рублей в модернизацию НкАЗа

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывали представители Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, Общественного экологического совета и городского совета народных депутатов.

Визит прошел в рамках общественной проверки реализации в городе мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду.

Экологи и депутаты посетили корпуса электролизного производства, ознакомились с принципами работы новейших газоочистных установок «сухого» типа, посетили строительную площадку, на которой сейчас возводится третья по счету «сухая» газоочистка.

Напомним, что с 2019 года НкАЗ является участником федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Природоохранная программа Новокузнецкого алюминиевого завода, разработанная в свое время по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска, предусматривает перевод всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод», разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с их подключением к установкам «сухой» газоочистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС). Программа повышения экологической эффективности завода включена в комплексный план Новокузнецка по снижению выбросов в атмосферный воздух, утвержденный Минприроды России.

Для достижения максимальной эффективности работы «сухих» газоочисток конструкторы РУСАЛа комбинируют их с уже имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа (МГОУ), что в сумме дает степень очистки по основным ингредиентам свыше 99%.

В настоящий момент на НкАЗе на новые технологии уже переведены 224 электролизёра из 531 и построены 2 сухие газоочистки. Разработана проектная и рабочая документация на строительство еще двух, для 6-й серии корпусов электролиза, которые запустят в 2022 и 2024 годах. Возведение одной из них, СГОУ №61, уже идет полным ходом.

Эффективность действий НкАЗа по снижению нагрузки на окружающую среду была высоко оценена руководством федерального проекта «Чистый воздух» во время посещения завода в октябре 2021 года. А разработанная конструкторами Инженерно-технологического центра РУСАЛа технология «сухой» газоочистки удостоена национальной экологической премии им. Вернадского в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике».

- По результатам пресс-тура на Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ мы убедились, что предприятие четко выполняет свою природоохранную программу и последовательно снижает нагрузку на окружающую среду. Особенно ценно то, что в глобальной перестройке НкАЗа применяются российские технологии собственной разработки РУСАЛа и оборудование, произведенное на территории нашей страны. Кроме того, масштабная перестройка производства создает большой объем заказов машиностроительным заводам и подрядным организациям, - отметила депутат Новокузнецкого городского совета народных депутатов член комитета Совета по развитию промышленности, предпринимательства, градостроительства, землепользования и экологии Ольга Баскакова.