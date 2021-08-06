РУСАЛ вошел в рейтинг 100 лучших компаний в области устойчивого развития на развивающихся рынках

РУСАЛ вошел в число 100 лучших компаний в области устойчивого развития на развивающихся рынках по версии Vigeo Eiris.

При составлении рейтинга были проанализированы 843 компании из 31 страны и 36 секторов экономики: от производства строительных материалов и телекоммуникаций до горнодобывающей промышленности, и металлургии. Оценка компаний проводилась по шести ключевым направлениям в сфере защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG): окружающая среда, права человека, человеческие ресурсы, взаимодействие с местным сообществом, деловая этика и корпоративное управление.

РУСАЛ стал крупнейшим производителем алюминия с низким углеродным следом, вошедшим в рейтинг. Всего в топ-100 вошли только три компании из России.

«Мы гордимся тем, что компания сохраняет свои позиции в престижном международном рейтинге Vigeo Eiris Best Emerging Markets. Присутствие РУСАЛА в топ-100 мировых лидеров в области устойчивого развития – это признание нашей успешной деятельности по внедрению принципов устойчивого развития во все аспекты нашего бизнеса и по декарбонизации алюминиевой отрасли в целом. Главная стратегическая цель РУСАЛа – сокращение выбросов парниковых газов, и мы твердо нацелены на достижение к 2050 году нулевого баланса выбросов», – заявила директор по устойчивому развитию РУСАЛ Ирина Бахтина.

Vigeo Eiris – одно из крупнейших мировых рейтинговых агентств по исследованию, оценке и анализу корпоративных ESG-практик. В 2019 году агентство стало частью ESG Solutions Moody's – бизнес-подразделения Moody's Corporation, оказывающего консалтинговые услуги в сфера ESG и климатической повестки.