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РУСАЛ возглавил климатический рейтинг CDP среди алюминиевых компаний

РУСАЛ впервые в алюминиевой отрасли получил рейтинг категории «А-» по результатам ежегодной оценки международной организации Carbon Disclosure Project (CDP) за эффективную реализацию корпоративной стратегии по снижению выбросов парниковых газов, управление климатическими рисками и информационную открытость в этой сфере.

«Рейтинг CDP категории «А-» – это признание результатов долгосрочной стратегии, которую РУСАЛ реализует в области ответственного отношения к изменениям климата. Улучшая свой рейтинг, мы повышаем конкурентоспособность нашей продукции, поскольку крупнейшие мировые компании-заказчики и инвесторы используют отчет CDP при закупках продукции и принятии инвестиционных решений. Углеродный след нашей продукции один из самых низких в мире, и мы продолжаем внедрять лучшие международные практики в области устойчивого развития», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

РУСАЛ сотрудничает с CDP с 2015 года. Компания на постоянной основе проводит оценку и управление климатическими рисками и ежегодно информирует CDP о проделанной работе. В феврале текущего года CDP завершила оценку климатических отчетов компаний за 2018 год и РУСАЛ вошел в число 160 компаний – лидеров рейтинга CDP из более чем 4800 участников, активно работающих для снижения климатических рисков во всей цепочке поставок.

Экология
Экономика
kuzbassnews.ru
18/12/2020
Экология
Экономика
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