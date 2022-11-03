РУСАЛ запустил новый образовательный портал

Он предназначен для школьников и студентов, увлеченных наукой и творчеством.

РУСАЛ запустил в социальной сети «В Контакте» новый образовательный портал Univer. Эта площадка поможет всем, кто готов получать новые знания, интересно и с пользой проводить время.

Портал поможет старшеклассникам и студентам, заинтересованным в развитии своих компетенций, увлеченным наукой и инженерным творчеством, найти друзей и единомышленников, в том числе из числа молодых специалистов РУСАЛа. Здесь можно узнать, как попасть на практику на предприятия РУСАЛа, когда и в каких городах компания проводит научные. А тем, кто задумался об интересной карьере - поможет определиться с будущей профессией.

Фото из открытых источников