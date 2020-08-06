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Ряды кузбасских спасателей пополнили выпускники вузов МЧС России

В этом году в регионе ряды сотрудников МЧС России пополнили 6 молодых офицеров. Все они выпускники ведомственных вузов: Сибирской пожарно-спасательной академии и Уральского института Государственной противопожарной службы.
Для адаптации и ознакомления с особенностями службы выпускников вузов МЧС России, поступивших на службу в подразделения Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу в областном центре состоялся учебно-методический сбор.
Программа мероприятия включала в себя комплекс теоретических занятий, а также строевой смотр. Вместе с тем, для выпускников была организована обзорная экскурсия по пожарно-спасательной выставке Главного управления.
Прибывшие офицеры пополнят ряды пожарных-спасателей и инспекторов надзорной деятельности в городах Юрга, Новокузнецк и Калтан, а также в Тисульском районе, Тяжинском и Крапивинском округах.

Общество
Калтан
Крапивинский
Новокузнецк
Тисуль
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
06/08/2020
Общество
Калтан
Крапивинский
Новокузнецк
Тисуль
Тяжин
Юрга

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