Ряды кузбасских спасателей пополнили выпускники вузов МЧС России

В этом году в регионе ряды сотрудников МЧС России пополнили 6 молодых офицеров. Все они выпускники ведомственных вузов: Сибирской пожарно-спасательной академии и Уральского института Государственной противопожарной службы.
Для адаптации и ознакомления с особенностями службы выпускников вузов МЧС России, поступивших на службу в подразделения Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу в областном центре состоялся учебно-методический сбор.
Программа мероприятия включала в себя комплекс теоретических занятий, а также строевой смотр. Вместе с тем, для выпускников была организована обзорная экскурсия по пожарно-спасательной выставке Главного управления.
Прибывшие офицеры пополнят ряды пожарных-спасателей и инспекторов надзорной деятельности в городах Юрга, Новокузнецк и Калтан, а также в Тисульском районе, Тяжинском и Крапивинском округах.
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