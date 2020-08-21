Новости Кузбасса

Сотрудниками отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлен факт поступления на предприятие г.Кемерово (ООО «АльфаФиш) рыбной продукции (атлантический лосось), производства Чили, в составе которой по результатам лабораторных исследований ФГБУ «ВГНКИ» выявлено содержание кристаллического фиолетового (трифенилметановый краситель).

Трифенилметановые красители - малахитовый зелёный, кристаллический фиолетовый и бриллиантовый зелёный обладают антипаразитарным и антигрибковым действием, поэтому широко применяются при выращивании аквакультуры в некоторых странах, в том числе Чили. Установлено, что малахитовый зелёный и кристаллический фиолетовый оказывают канцерогенное действие, поэтому применение этих соединений в ветеринарии не зарегистрировано или запрещено в ряде стран: США, Канаде, Евросоюзе и других. В России трифенилметановые красители также не зарегистрированы в качестве лекарственных средств в ветеринарии, в связи, с чем их остаточное содержание в пищевой продукции не допускается.

В соответствии с требованием Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ, постановления Правительства РФ от 29.09.1997 №1263 и указанием Россельхознадзора от 04.06.2020 №ФС-НВ-2/15923 рыбная продукция весом более 300 кг уничтожена путем сжигания.