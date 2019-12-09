С 1 декабря за незаконно срубленные елки браконьеры платят в два раза больше

С 11 ноября в Кузбассе проводится профилактическая операция «Ель» по предотвращению браконьерской вырубки хвойных деревьев к Новому году. Созданы мобильные группы работников лесничеств и органов внутренних дел по выявлению и пресечению незаконных рубок, организовано патрулирование лесных массивов, выездов на автотрассы, дорог общего пользования.

По словам исполняющего обязанности начальника областного департамента лесного комплекса Максима Яковлева, в декабре при расчете ущерба, причиненного незаконной рубкой хвойных деревьев, применяют коэффициент, который вдвое увеличивает сумму ущерба. Это сделано для предотвращения браконьерской заготовки новогодних елей к празднику. В результате применения повышающего коэффициента, ущерб за вырубку одного дерева составит от 2 до 5 тыс. рублей, в зависимости от категории защитности лесов, в которых произошла незаконная рубка. Браконьера заставят не только возместить ущерб лесам за каждое срубленное дерево, но и привлекут к административной или уголовной ответственности.

«Ущерб лесу свыше 5 тыс. рублей влечет за собой уголовную ответственность. Минимальное наказание по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений» — штраф от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до одного года. Максимальное — штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 300 тыс. рублей», — рассказал Максим Яковлев.

Кузбасскими лесничими проведено 336 рейдов по выявлению незаконной рубки лесных насаждений, в результате которых выявлено пять случаев незаконной рубки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в Гурьевском, Междуреченском, Прокопьевском и Тисульском лесничествах, ущерб в результате незаконной рубки 1523 деревьев составил 753,773 тыс. рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы для проведения следственных действий и привлечения виновных к ответственности.

Фото: пресс-служба АКО