С 1 февраля 2025 года увеличились размеры материнского капитала и социальных выплат, предоставляемых Отделением СФР по Кемеровской области

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области проиндексировало на 9,5% материнский капитал, а также более 40 выплат и пособий.

Индексация материнского капитала

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала составляет 690 266,95 рубля на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, или на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года. Материнский капитал в размере 912 162,09 рубля получат семьи, где второй ребенок родился или усыновлен с 2020 года, а до его появления права на маткапитал у семьи не было. Размер доплаты при рождении второго ребенка, если и первый, и второй появились с 2020 года, составляет 221 895,14 рубля.

Индексация положена не только семьям, которые пока не воспользовались материнским капиталом, но и семьям, которые уже частично потратили эти средства. Остаток средств маткапитала, сохраненный на сертификате, также вырос. Узнать сумму неиспользованных средств родители всегда могут на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения Социального фонда по Кемеровской области и в МФЦ.

Увеличение размеров социальных выплат

«С февраля граждане получат повышение отдельных социальных выплат. Например, ежемесячной денежной выплаты (или ЕДВ), одной из самых распространенных мер соцподдержки. Выплату получают граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и Советского Союза, Герои Труда и некоторые другие наши сограждане. Повышение размера ЕДВ у разных категорий отличается и зависит от обстоятельств ее назначения», — отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Вместе с ЕДВ также на 9,5% региональное Отделение СФР увеличило стоимость набора социальных услуг (НСУ). С 1 февраля его полный денежный эквивалент составляет 1 728,46 рубля. По умолчанию НСУ включает в себя бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки в санаторий или проезд на пригородных электричках, а также проезд к месту лечения и обратно. Получатель ЕДВ может частично или полностью получать набор деньгами. Также в феврале были повышены меры для соцподдержки чернобыльцев.

Повышение детских пособий и выплат по уходу

Отделение Социального фонда по Кемеровской области увеличило с 1 февраля и единовременное пособие при рождении ребенка, после индексации его величина в Кузбассе составляет 35 024,22 рубля с региональным коэффициентом. Кроме того, стал больше минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: с учетом регионального коэффициента он составляет 13 134,98 рубля.

Теперь ежегодной индексации подлежат и выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. В 2025 году неработающий или работающий неполный рабочий день родитель, усыновитель, а также и другое лицо, ухаживающее за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, сможет получать 14 235 рублей с учетом кузбасского регионального коэффициента.

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