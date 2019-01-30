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С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты для льготников

Для 263 274 федеральных льготников, проживающих в Кемеровской области, с 1 февраля пройдет индексация размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) *. Размер индексации составит 4,3%.

В январе 2019 года территориальные органы ПФР Кемеровской области произвели соответствующий перерасчет ежемесячных денежных выплат и стоимость входящего в них набора социальных услуг. В феврале все федеральные льготники получат выплаты в новом повышенном размере.

Стоимость набора социальных услуг в 2019 году составит 1121,42 руб., в том числе:

863,75 руб. - обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

133,62 руб. - предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;

124,05 руб. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Напомним, что выбрать, в какой форме в 2020 году получать набор соцуслуг (натуральной или денежной) можно, написав заявление в территориальный орган ПФР, не позднее 30.09.2019. На 2019 год прием заявлений завершился 30.09.2018 г.

 

* К федеральным льготникам относятся следующие категории граждан:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- ветераны боевых действий;

- жители блокадного Ленинграда;

- члены семей, погибших (умерших) инвалидов войны;

- участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

- инвалиды I, II и III группы;

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию.

Общество
kuzbassnews.ru
30/01/2019
Общество
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