С 10 по 15 декабря в Кемерово откроются 89 ёлочных базаров

Пьяный кузбассовец избил 10-летнюю дочь В ходе разбирательства инспектор ПДН выяснила, что в конфликте между мужчиной и женщиной пострадала...

Наркоман из Междуреченска ворвался с ножом в банк Мужчина закрылся в комнате для работы с клиентами в отделении одного из банков, потребовал вызвать...

В Прокопьевске подросток купил у нерасторопной продавщицы 170 петард Стражи порядка, проверяя один из магазинов, установили, что 14-летний школьник смог купить 3...