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С 10 по 15 декабря в Кемерово откроются 89 ёлочных базаров

В Кемерово определено 89 торговых точек, где будут продаваться новогодние ели и хвойные букеты.

Ёлочные базары скоро заработают по следующим адресам: ТРК «Лапландия» (пр. Октябрьский, 34), ТЦ «Спутник» (ул. Терешковой, 22А), ЦУМ (ул. Кирова, 37), ТК «Ленинградский» (пересечение пр. Химиков – пр. Ленинградский), ул. 40 лет Октября, 19; ТЦ «Семья» (пр. Шахтёров,107); ТЦ «Гринвич» (пр. Молодёжный, 2) и в других торговых точках.

При этом, в регионе пройдет профилактическая операция по охране хвойных молодняков: браконьеров будут задерживать и штрафовать.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/12/2017
Общество
Кемерово
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