С 12 июля в России вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле

С 12 июля детей от семи до 12 лет можно будет перевозить на заднем сиденье машины без автокресла, используя только штатный ремень безопасности. Правила распространяются как на легковые, так и на грузовые машины.
При перевозке детей до 12 лет на переднем сиденье легковой машины по-прежнему необходимо использовать автокресло. Кроме этого, ребёнка до 12 лет все также запрещено перевозить на заднем сиденье двухколёсного транспортного средства.
За нарушение требований ПДД будет назначаться административный штраф в размере 3 тыс. рублей.
C 12 июля также запрещено оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле. За подобное нарушение в Москве и Санкт-Петербурге автовладельцу грозит штраф 2,5 тыс. рублей в других регионах - 500 рублей, штраф может быть заменён предупреждением.
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