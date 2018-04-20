С 21 по 23 апреля пройдут похороны 37 погибших при пожаре в ТРК "Зимняя вишня"

Семьи погибших на пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» получили от следствия разрешения на захоронение их родных. Останки 37 погибших были идентифицированы с помощью экспертизы ДНК.
Похороны пройдут с 21 по 23 апреля. Администрация Кемерово взяла на себя все организационные вопросы и затраты по похоронам и поминальным обедам.
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