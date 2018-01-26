В Центральной библиотеке Полысаево открылась выставка «Кузбасс – сердце России»

С 23 января в читальном зале центральной городской библиотеки начала свою работу выставка «Кузбасс – сердце России», посвященная 75-летию Кемеровской области.

Экспозиция составлена из разделов «История Кузбасса», «Природа нашего края», «Города Кузбасса».

Первый раздел «История Кузбасса» охватывает важнейшие аспекты экономического, политического, социокультурного развития Кузбасса с древнейших времен и до современности.

Второй раздел выставки познакомит читателей с представителями растительного и животного мира Кузнецкого края.

Ярким акцентом выставки стал третий раздел «Литературная карта Кузбасса», на котором представлены сборники стихов, избранная проза кузбасских авторов, а также, вышедший в 2017 году альманах «Свет Прометея», созданный литературной группой «Прометей».

Четвертый раздел «Города Кузбасса» рассказывает о разных аспектах Кемеровской области: ее населении, географическом положении, природных запасах, особенностях климата, создание и развитие крупных промышленных предприятий, условия для возникновения и развития городов Кузбасса.

Выставка продолжит свою работу до конца марта. Приглашаем всех желающих погрузиться в историю Кузбасса – региона, знаменитого своими людьми, достижениями и рекордами, богатого неисчерпаемыми природными ресурсами.