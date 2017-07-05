С 5 июля в России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

В Кемерово столкнулись два автомобиля на улице Дзержинского В центре Кемерово столкнулись два легковых автомобиля на улице Дзержинского, в районе дома № 4 по...

Жители Междуреченска помогают сделать город краше ко Дню шахтера Совсем скоро Междуреченск станет центром празднования областного Дня шахтеров. И жители города,...

Виновника ДТП с двумя поездами задержали полицейские в Кузбассе Виновника ДТП с двумя поездами задержали полицейские в Кузбассе, сообщает информационно-новостное...