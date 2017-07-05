С 5 июля в России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

В российский Воздушный кодекс внесены изменения, согласно которым, регистрации должны подвергаться беспилотные летательные аппараты, имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов.
Как сообщает РИА Новости, постановкой беспилотников на учёт будет заниматься подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».
05/07/2017
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