В 2023 году должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано 338 тонн и 14134,268 м3 лесоматериалов для отправки на экспорт из Кузбасса, это ниже практически на 30 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Большая часть лесоматериала экспортирована в Китайскую Народную Республику и составила 338 тонн (медицинский шпатель) и 13201,85 м3 (пиломатериалы, столярные изделия, деловая древесина и т.д.).

Также лесоматериалы вывозились в Республику Таджикистан в количестве 525 м3, в Киргизскую Республику в количестве 360 м3 и в Республику Казахстан в количестве 43,878 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия от каждой партии подкарантинного груза были отобраны пробы и переданы в Кемеровский филиал «ВНИИЗЖ». В ходе исследований карантинные объекты для стран получателей не установлены. Управлением выдано 405 фитосанитарных сертификатов.