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С начала 2023 года из Кузбасса экспортировано около 15 тысяч м3 лесоматериалов.

В 2023 году  должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано 338 тонн и 14134,268 м3 лесоматериалов для отправки на экспорт из Кузбасса, это ниже практически на 30 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Большая часть лесоматериала экспортирована в Китайскую Народную Республику  и составила 338 тонн (медицинский шпатель) и 13201,85 м3 (пиломатериалы, столярные изделия, деловая древесина и т.д.).

Также лесоматериалы вывозились в Республику Таджикистан в количестве 525 м3, в Киргизскую Республику в количестве 360 м3 и в Республику Казахстан в количестве 43,878 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия от каждой партии подкарантинного груза были отобраны пробы и переданы в Кемеровский филиал «ВНИИЗЖ». В ходе исследований карантинные объекты для стран получателей не установлены. Управлением выдано  405 фитосанитарных сертификатов.

 

Общество
kuzbassnews.ru
14/03/2023
Общество
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