С начала 2025 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу назначило единое пособие родителям 20 580 детей

После увеличения в январе 2025 года прожиточного минимума Отделение СФР по Кемеровской области пересчитало размер выплат. Семьи, которые оформили единое пособие, например, в конце прошлого года, в феврале получают за январь его новый, повышенный размер.

С 1 января 2025 года для получения единого пособия минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не меньше 4 минимальных размеров оплаты труда (89 760 рублей) за 12 месяцев. Если в расчетном периоде трудоспособный член семьи имел уважительные причины отсутствия дохода, минимальная планка заработка пропорционально уменьшается. Если насчитывается 10 месяцев объективного отсутствия доходов, то требование 4 МРОТ не применяется.

«Упростилось получение единого пособия на новорожденного ребенка. Если семья уже получает выплаты на старших детей, региональное Отделение СФР назначит единое пособие на новорожденного без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере, что и на старших. Нужно только подать заявление на малыша не позже шести месяцев со дня его рождения. При этом дата, по которую будет назначена выплата, будет той же, что и у других детей по последнему назначению пособия», – рассказала управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у детей пособия назначены на разные периоды, родители могут подать заявление на всех детей одновременно и переоформить все пособия сразу на один и тот же период. Это можно сделать, если у детей есть действующие назначения пособий и у одного из них период назначения пособия заканчивается в текущем месяце.

Всего получателями единого пособия в Кузбассе являются родители 182 тысяч детей.

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