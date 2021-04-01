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С начала года полицейские разыскали 992 без вести пропавших кузбассовцев

По данным управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области, с начала 2021 года органами внутренних дел разыскивались 1 036 без вести пропавших граждан. 968 из них найдены сотрудниками полиции живыми, 24 - погибшими. Поиски еще 44 человек продолжаются.

В марте текущего года в розыске находились 357 человек. 317 найдены живыми, 12 – погибшими, поиски оставшихся продолжаются.

Многие поисковые мероприятия проходят с участием волонтеров и общественных организаций, которые оказывают помощь полиции в распространении ориентировок, в размещении информации в социальных сетях и многом другом. Главное управление ГУ МВД России по Кемеровской области выражает благодарность активистам за совместную работу.

Полицейские отмечают, что результаты розыска во многом зависят от качества организации первоначальных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Поэтому стражам порядка важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке, его внешности, круге общения, привычках и наклонностях, а также обстоятельствах исчезновения. Кроме того, чем раньше в полицию поступит сообщение о пропавшем без вести, тем больше шансов найти его живым.

Общество
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kuzbassnews.ru
01/04/2021
Общество
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